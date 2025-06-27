В Подмосковье перевернулся катер с двумя людьми на борту

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Катер, на борту которого находились два человека, перевернулся после столкновения с берегом на канале имени Москвы в Подмосковье, судьба одного человека неизвестна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«По предварительной информации, на 56-м километре канала имени Москвы после столкновения с берегом перевернулся катер», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в маломерном судне находились два человека. «Одного достали, другого ищут», — добавил собеседник агентства.