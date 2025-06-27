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«Избивал ремнем, замахивался гантелей, срезал ножом волосы из-за плохой оценки». В Беларуси отец жестоко воспитывал свою 11-летнюю дочь, а мать пыталась оправдать мужа

В Беларуси отец срезал своей дочери ножом волосы, а мать оправдывала мужа в суде.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси отец срезал своей дочери ножом волосы из-за плохой оценки, а мать оправдывала мужа в суде. Подробности озвучил официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, сообщает агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что 18 марта 2022 года примерно в 22.00 в милицию Солигорского района поступила тревожная информация: в одной из квартир на протяжении долгого времени плачет ребенок. Приехавшие на место милиционеры увидели заплаканную девочку с обритой налысо головой.

— Видеорегистратор «Дозор» зафиксировал последствия зверского «воспитания»: из-за плохой оценки в школе пьяный отец в приступе ярости сначала срезал волосы дочери ножом, а затем обрил ее специальной машинкой, — рассказал официальный представитель СК.

По словам Суходольского, мужчина избивал дочь ремнем, угрожал убийством, замахиваясь детским стулом. Он уточнил: следствие установило, что на протяжении полугода отец не менее шести раз применял к ребенку различные виды и физического, и психологического насилия.

— Он регулярно избивал девочку ремнем, замахивался гантелей и угрожал убийством. Поводом для гнева могло стать что угодно: от съеденного меда до позднего возвращения домой, — заявил Александр Суходольский.

Говорится, что девочка в силу своего возраста и, находясь в полной зависимости от отца, не могла оказать сопротивления. Отмечается, что 18 марта пьяный фигурант на протяжении длительного времени издевался над дочерью, пребывавшей в состоянии страха и беспомощности — девочка воспринимала угрозы убийством как реальные.

Официальный представитель Следственного комитета заметил, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за особо злостное хулиганство и кражу, имел не снятую и не погашенную судимость. Следователи Солигорского районного отдела СК квалифицировали действия мужчины по части 2 статьи 154 Уголовного кодекса — истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и зависимом положении и по статье 186 УК — угроза убийством.

Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы в условиях строго режима, а также штраф в размере примерно 1600 рублей.

«Самым страшным в этой истории стало равнодушие матери», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в момент следствия и судебных заседаний женщина пыталась всячески оправдать своего мужа, а также просила суд освободить его от уголовной ответственности.

Кстати, в Москве суд заключил под стражу белоруса, бросившего на пол ребенка в аэропорту.

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