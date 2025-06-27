«Избивал ремнем, замахивался гантелей, срезал ножом волосы из-за плохой оценки». В Беларуси отец жестоко воспитывал свою 11-летнюю дочь, а мать пыталась оправдать мужа

Говорится, что девочка в силу своего возраста и, находясь в полной зависимости от отца, не могла оказать сопротивления. Отмечается, что 18 марта пьяный фигурант на протяжении длительного времени издевался над дочерью, пребывавшей в состоянии страха и беспомощности — девочка воспринимала угрозы убийством как реальные.