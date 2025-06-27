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Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП под Минском

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе за сутки произошло две аварии с участием мотоциклистов, пострадал 15-летний подросток, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Вечером 26 июня 33-летняя минчанка за рулем автомобиля в Новодворском сельсовете выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом под управлением 15-летнего учащегося одной из школ Минска. Несовершеннолетний с полученными травмами госпитализирован.

Еще одна авария произошла в тот же день на подъезде от автодороги М-4 Минск — Могилев к деревне Ельница Минского района. 52-летний местный житель двигался на автомобиле со стороны автодороги М-4 в направлении Ельницы. При развороте с правой полосы движения он не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом под управлением 39-летнего жителя Минского района. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован.