Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП под Минском

Еще одна авария произошла в тот же день на подъезде от автодороги М-4 Минск — Могилев к деревне Ельница Минского района. 52-летний местный житель двигался на автомобиле со стороны автодороги М-4 в направлении Ельницы. При развороте с правой полосы движения он не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом под управлением 39-летнего жителя Минского района. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован.