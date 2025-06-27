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В Самарской области 4 человека утонуло в водоемах за 3 дня

В самарском регионе произошел ряд трагических происшествий на воде.

В самарском регионе произошел ряд трагических происшествий на воде. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС.

Таким образом, 25 июня в реке Самарке был найден погибший пожилой мужчина. В ночь с 25 на 26 июня в реке Сарбайчик обнаружили погибшую пенсионерку. Утром 26 июня мертвого мужчину нашли в частном водоеме. 27 июня из реки Уса извлекли тело еще одного пожилого мужчины.

В ведомстве напоминают о правилах предосторожности при купании в водоемах.

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