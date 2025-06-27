В Бельгии пропалестинские активисты по ошибке повредили технику для Украины

Выбор OIP в качестве цели был обусловлен тем, что компания является частью Elbit Systems Group — крупного оборонного концерна в Израиле. Он является поставщиком значительной части наземной военной техники и 85% беспилотников, которые используются в израильской армии. Однако, по словам генерального директора OIP Фредди Верслайса, компания функционирует абсолютно независимо и на протяжении последних 20 лет не производила системы обороны для Израиля. Об этом он сообщил изданию 7sur7.