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В Бельгии пропалестинские активисты по ошибке повредили технику для Украины

150 человек в масках и белых комбинезонах приникли на бельгийские военные склады, где нанесли ущерб бронетехнике, которую планировалось отправить на Украину. Активисты этого не знали — они думали, что техника хранилась для дальнейшей отправки в Израиль. Об инциденте сообщило издание 7sur7.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Marc Baert

По данным СМИ, разгром складов турнезианской компании стал частью акции «Хватит вооружать Израиль», в рамках которой несогласные требуют соблюдать военное эмбарго в отношении еврейского государства и выступают за принятие Бельгией санкций против Израиля.

Ущерб результате действий активистов, причиненный складу компании OIP, оценивается приблизительно в 1 миллион евро, пишут «Ведомости». Кроме того, из-за их действий поставка техники на Украину будет задержана по меньшей мере на месяц. Отмечается, что полиции удалось задержать не менее 30 участников акции протеста.

Выбор OIP в качестве цели был обусловлен тем, что компания является частью Elbit Systems Group — крупного оборонного концерна в Израиле. Он является поставщиком значительной части наземной военной техники и 85% беспилотников, которые используются в израильской армии. Однако, по словам генерального директора OIP Фредди Верслайса, компания функционирует абсолютно независимо и на протяжении последних 20 лет не производила системы обороны для Израиля. Об этом он сообщил изданию 7sur7.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился в июне, когда израильские военные нанесли удар по ядерным объектам Тегерана и ликвидировали ряд высокопоставленных военных. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники на Тель-Авив. 22 июня в конфликт вмешались США — Вашингтон нанес удары по ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. 24 июня утром Иран и Израиль заявили о прекращении огня.