Под Брестом из-за ужина муж разбил лицо жены стаканом, а потом душил ее

В сообщении говорится, что в одном из районов Брестской области пьяный супруг разбил жене стеклянным стаканом лицо из-за того, что она не позвала его ужинать. В тот момент, когда женщина попыталась обратиться в милицию, муж стал душить ее. В СК отметили, что фигурант заключен под стражу.