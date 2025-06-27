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Под Брестом из-за ужина муж разбил лицо жены стаканом, а потом душил ее

В Брестском районе жена не позвала супруга на ужин, и он разбил ей лицо стеклянным стаканом.

Источник: Комсомольская правда

Под Брестом из-за ужина муж разбил лицо жены стаканом, а потом душил ее. Подробности привели в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении говорится, что в одном из районов Брестской области пьяный супруг разбил жене стеклянным стаканом лицо из-за того, что она не позвала его ужинать. В тот момент, когда женщина попыталась обратиться в милицию, муж стал душить ее. В СК отметили, что фигурант заключен под стражу.

Тем временем в Беларуси отец жестоко воспитывал свою 11-летнюю дочь, а мать пыталась оправдать мужа: «Избивал ремнем, замахивался гантелей, срезал ножом волосы из-за плохой оценки».

Ранее милиция сказала про отчисление и депортацию из Беларуси в РФ студента: «Украл в магазине булочку и пытался вынести фарш в кармане».

Кроме того, в Ляховичах 11-летний школьник совершил преступление по примеру ролика в TikTok.