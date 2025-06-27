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Экипаж S7 допустил жёсткую посадку с перегрузкой в Новосибирске

На борту находились 213 пассажиров, шесть бортпроводников и три пилота.

Источник: Om1 Новосибирск

Экипаж авиакомпании S7 допустил жёсткую посадку с перегрузкой 2,84g в аэропорту Толмачёво. Расследование инцидента начала Росавиация, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошёл на борту Airbus A321 (RA-73689), выполнявшего рейс S7−5542 из Бишкека в Новосибирск. В момент приземления пилоты превысили допустимую нагрузку, которая по классификации Airbus считается жёсткой посадкой (Hard landing).

На борту находились 213 пассажиров, шесть бортпроводников и три пилота. Никто не пострадал, однако самолёт временно отстранён от полётов для проверки.

Согласно стандартам Airbus, посадка с перегрузкой от 2,6g до 2,86g классифицируется как Hard landing, а при 2,86g и выше — как Severe hard landing (аварийная посадка). В данном случае показатель составил 2,84g, что близко к критическому значению.