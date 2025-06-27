Задержан водитель, устроивший массовое ДТП в ВКО

В суде Розакулов признался, что занимается перевозками более пяти лет. В день аварии он был в пути из Екатеринбурга, чувствовал сильную усталость, но надеялся успеть найти место для остановки. По его словам, он уснул за рулем и проснулся уже в момент столкновения.