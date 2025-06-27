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Задержан водитель, устроивший массовое ДТП в ВКО

В Усть-Каменогорске задержан водитель автомобиля, который разбил несколько машин и пытался снести опору освещения.

Источник: t.me/halyqstan

Видео того, как водитель устроил массовое ДТП на улице Космической, появилось в соцсетях. На видео нарушитель несколько раз наезжает на припаркованное авто, которое по инерции выезжает на проезжую часть. Затем он на скорости врезается в опору освещения. В конце концов, водитель уже изрядно побитой машины въезжает во двор многоэтажки и останавливается.

По данным полиции, нарушителя задержали в день ДТП, сообщает yk-news.kz. Причиненный им ущерб устанавливается. Пострадавших и жертв нет.

«По показаниям его знакомых в тот день мужчина распивал водку со своими знакомыми на съемной квартире по улице Космической. Он взял машину своего знакомого, с которым вместе пил. То есть совершил угон и на этой машине повредил чужие автомобили. На момент задержания в крови обнаружились остаточные следы алкоголя», — рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП ВКО Орал Рыспаев.

Ранее сообщалось, что в Костанае осужден виновник ДТП, в котором погибли три педагога. Суд приговорил 35-летнего водителя грузовика Исмаилжона Розакулова к пяти годам лишения свободы.

В суде Розакулов признался, что занимается перевозками более пяти лет. В день аварии он был в пути из Екатеринбурга, чувствовал сильную усталость, но надеялся успеть найти место для остановки. По его словам, он уснул за рулем и проснулся уже в момент столкновения.