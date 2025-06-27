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Под стражу заключили свердловчанку, обвиняемую в убийстве ребенка

27 июня Камышловский районный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство органов следствия о заключении под стражу местной жительницы 2005 года рождения, которую обвиняют в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве пояснили, что обвиняемую надо заключить под стражу, так как девушка обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, после совершения преступления она скрылась с места происшествия. Девушка может снова сбежать.

Суд заключил ее под стражу до 24 августа 2025 года.

«МК-Урал» писал, что 25 июня в одном из сел Свердловской области мать убила свою новорожденную девочку. Об этом сообщают в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

По предварительным данным, девочка плакала, мама ее бросила на диван. Ребенок получил черепно-мозговую травму. Девочка скончалась.

После этого обвиняемая пыталась скрыться. Ее задержали сотрудники подразделения ДПС ОВД Пышминского района на автовокзале.