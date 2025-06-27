В четырех селах ВКО объявили ЧС после урагана

Ранее «Курсив» писал, что 19 июня из-за урагана в Павлодарской области погибла женщина и еще 18 человек пострадали. В Экибастузе из-за шторма отключилась линия электропередачи. В этот же день ее работу восстановили. Также ураган привел к отключению света в Жамбылской и Алматинской областях.