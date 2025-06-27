В четырех селах ВКО объявили ЧС после урагана

Согласно постановлению в Эталонном банке НПА, режим ЧС установлен в селах Самарское, Кокжота, Кокжыра и Раздольное ВКО. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарского района на внеочередном заседании 25 июня.
Руководителем ликвидации последствий назначен заместитель акима Самарского района. Ему поручено организовать все работы по устранению ущерба.
По информации из соцсетей и СМИ, ураган нанес серьезный ущерб домам и объектам инфраструктуры. В селе Кокжота ветер сорвал крыши с нескольких частных домов и разрушил хозяйственные постройки. В Кокжыра и Самарском повреждены линии электропередачи, десятки деревьев вырваны с корнем.
Коммунальные службы начали восстановительные работы. В населенные пункты направлены аварийные бригады и техника. Пострадавшим предоставляют временное жилье и гуманитарную помощь.
Ранее «Курсив» писал, что 19 июня из-за урагана в Павлодарской области погибла женщина и еще 18 человек пострадали. В Экибастузе из-за шторма отключилась линия электропередачи. В этот же день ее работу восстановили. Также ураган привел к отключению света в Жамбылской и Алматинской областях.