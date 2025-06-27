Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырех селах ВКО объявили ЧС после урагана

Аким Самарского района ВКО объявил чрезвычайную ситуацию местного масштаба в четырех селах региона. Причиной стал разрушительный ураган, прошедший 25 июня: ветер сорвал крыши домов, повредил линии электропередачи и оставил жителей без света и воды.

Согласно постановлению в Эталонном банке НПА, режим ЧС установлен в селах Самарское, Кокжота, Кокжыра и Раздольное ВКО. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарского района на внеочередном заседании 25 июня.

Руководителем ликвидации последствий назначен заместитель акима Самарского района. Ему поручено организовать все работы по устранению ущерба.

По информации из соцсетей и СМИ, ураган нанес серьезный ущерб домам и объектам инфраструктуры. В селе Кокжота ветер сорвал крыши с нескольких частных домов и разрушил хозяйственные постройки. В Кокжыра и Самарском повреждены линии электропередачи, десятки деревьев вырваны с корнем.

Коммунальные службы начали восстановительные работы. В населенные пункты направлены аварийные бригады и техника. Пострадавшим предоставляют временное жилье и гуманитарную помощь.

Ранее «Курсив» писал, что 19 июня из-за урагана в Павлодарской области погибла женщина и еще 18 человек пострадали. В Экибастузе из-за шторма отключилась линия электропередачи. В этот же день ее работу восстановили. Также ураган привел к отключению света в Жамбылской и Алматинской областях.