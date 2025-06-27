В Ростовской области отец едва не застрелил сына из ружья

По данным следствия, разборка со стрельбой произошла во дворе у дома мужчины в марте 2025 года. Предварительно, хозяин в состоянии опьянения начал спорить с 35-летним сыном и, когда у него закончились аргументы, схватился за ружье. Пострадавший был ранен в плечо, кисть и бедро, ему потребовалась медицинская помощь.