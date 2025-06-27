Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отец едва не застрелил сына из ружья

Жителя Ростовской области будут судить за стрельбу по собственному сыну.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отец в пылу ссоры выстрелил в сына и теперь ответит за это перед законом, рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

— Следствие завершено, все материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый сейчас находится под стражей, — сообщили в СК.

По статье об умышленном причинении тяжкого здоровья (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) будет отвечать 63-летний житель станицы Егорлыкской.

По данным следствия, разборка со стрельбой произошла во дворе у дома мужчины в марте 2025 года. Предварительно, хозяин в состоянии опьянения начал спорить с 35-летним сыном и, когда у него закончились аргументы, схватился за ружье. Пострадавший был ранен в плечо, кисть и бедро, ему потребовалась медицинская помощь.

Подпишись на нас в Telegram.