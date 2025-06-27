В Ростовской области отец едва не застрелил сына из ружья

В Ростовской области отец в пылу ссоры выстрелил в сына и теперь ответит за это перед законом, рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.
— Следствие завершено, все материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый сейчас находится под стражей, — сообщили в СК.
По статье об умышленном причинении тяжкого здоровья (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) будет отвечать 63-летний житель станицы Егорлыкской.
По данным следствия, разборка со стрельбой произошла во дворе у дома мужчины в марте 2025 года. Предварительно, хозяин в состоянии опьянения начал спорить с 35-летним сыном и, когда у него закончились аргументы, схватился за ружье. Пострадавший был ранен в плечо, кисть и бедро, ему потребовалась медицинская помощь.
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