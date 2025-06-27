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Трагедия на похоронах в Молдове: Женщина скончалась на кладбище, провожая родственника в последний путь

Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначена экспертиза.

Источник: Комсомольская правда

Трагический инцидент произошёл в четверг, 26 июня, в селе Негря Хынчештского района.

39-летняя женщина присутствовала на похоронах родственника. Внезапно сельчанка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, но прибывшие на место врачи смогли лишь констатировать смерть гражданки, пишет pulsmedia.md.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначена экспертиза.

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