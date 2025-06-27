Силовики задержали участника смоленской банды, совершавшей убийства в 90-е

«Мужчина являлся участником одного из преступных звеньев преступного сообщества, занимавшегося с начала 1990-х годов на территории Смоленской области вымогательством денежных средств у предпринимателей, а также совершением их убийств для устранения конкурентов в подконтрольных направлениях коммерческой деятельности», — говорится в сообщении.