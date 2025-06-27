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Силовики задержали участника смоленской банды, совершавшей убийства в 90-е

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Участник крупной банды, убивавшей предпринимателей в 1990-х, задержан и заключен под стражу в Смоленской области, сообщило СУСК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что в результате совместной работы сотрудников СУСК, СК России и полиции были получены сведения о причастности к действиям в банде жителя Смоленской области и совершения им ряда преступлений.

«Мужчина являлся участником одного из преступных звеньев преступного сообщества, занимавшегося с начала 1990-х годов на территории Смоленской области вымогательством денежных средств у предпринимателей, а также совершением их убийств для устранения конкурентов в подконтрольных направлениях коммерческой деятельности», — говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что задержанный причастен к совершению вымогательства имущества и права на имущество в особо крупном размере, а также к покушению на убийство руководителя управляющей компании весной 2019 года.

В СУСК уточнили РИА Новости, что ранее были задержаны 22 участника банды, они еще ожидают суда. Также в розыске числятся еще два человека.

«При силовой поддержке Росгвардии фигурант задержан. По месту его проживания и работы проведены обыски, изъяты документы, электронные устройства, документация и денежные средства. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — информирует СУСК.