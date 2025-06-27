Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ижевске введен режим ЧС из-за разлива на реке нефтепродуктов на площади 640 квадратов

После разлива нефтепродуктов на реке Старковке в Ижевске введен режим чрезвычайной ситуации. По данным местных властей, площадь маслянистого пятна составляет около 640 квадратных метров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В Ижевске введен режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом нефтепродуктов на реке Старковке. По данным мэрии города, площадь загрязнения водной поверхности составляет 640 квадратных метров. Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Для локализации маслянистого пятна в районе запруды уже установлено боновое заграждение. Чтобы определить точное место утечки нефтепродуктов, аналогичное сооружениепланируется установить и выше по течению реки. Специалисты Управления гражданской защиты Ижевска и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии проводят анализ проб воды, взятых в нескольких точках загрязненного участка.