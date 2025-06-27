В Ижевске введен режим ЧС из-за разлива на реке нефтепродуктов на площади 640 квадратов

Для локализации маслянистого пятна в районе запруды уже установлено боновое заграждение. Чтобы определить точное место утечки нефтепродуктов, аналогичное сооружениепланируется установить и выше по течению реки. Специалисты Управления гражданской защиты Ижевска и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии проводят анализ проб воды, взятых в нескольких точках загрязненного участка.