Петербуржца отправили под домашний арест за фейки об армии и власти

В следствии считают, что Журавлев в апреле 2022 года в группе «Город Ораниенбаум» разместил три записи, руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды к военнослужащим и представителям госорганов. В постах под видом достоверной распространялась заведомо ложная информация.