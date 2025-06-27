В Якутии задержали главу движения по сбору денег на помощь военным

До этого, в феврале 2024 года, он возглавил общественное движение в поддержку участников военной операции на Украине «Якутия с тобой!». Руководство организацией перешло к нему поле того, как ее прежний глава Айыл Дьулурха (Иван Степанов) эмигрировал в США. Как пишут «Вести Якутии», движение не имело юридического статуса, поэтому пожертвования жителей Якутии для бойцов собирались на личную банковскую карту. Перед отъездом из страны Дьулурха перечислил собранные деньги своему заместителю Винокурову.