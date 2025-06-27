Гендиректор стройфирмы в Калининграде отправлен в СИЗО по делу о хищении 29 миллионов

Контракт между подрядчиком и учреждением был заключен в 2023 году, его стоимость составила 57 миллионов рублей. По версии следствия, предприниматель использовал дешевые материалы, не соответствующие условиям соглашения, а затем оформил акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями. Общий ущерб составил свыше 29 миллионов рублей.
Сотрудница учреждения, отвечавшая за административно-хозяйственную часть, лично знакомая с подозреваемым, также оказалась замешана в махинациях. По данным следствия, она подписала подложные документы, достоверно зная об их несоответствии. В отношении женщины возбуждено отдельное дело по статье о превышении должностных полномочий, она помещена под домашний арест.
Главу строительной компании задержали и заключили под стражу решением Ленинградского районного суда до 24 августа. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, изучают документы и устанавливают возможных соучастников.