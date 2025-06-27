Гендиректор стройфирмы в Калининграде отправлен в СИЗО по делу о хищении 29 миллионов

Контракт между подрядчиком и учреждением был заключен в 2023 году, его стоимость составила 57 миллионов рублей. По версии следствия, предприниматель использовал дешевые материалы, не соответствующие условиям соглашения, а затем оформил акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями. Общий ущерб составил свыше 29 миллионов рублей.