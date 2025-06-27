Полиция расследует массовое отравление в ресторане Павлодара

Оно произошло в начале июня. После банкета в больницу обратились 29 человек с признаками кишечной инфекции. Из них 15 пациентов госпитализировали, остальные 14 получили лечение амбулаторно.
Областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля проводил проверку в данном заведении.
Как сообщает pavlodarnews.kz, в пробах готовых блюд, сырье и на инвентаре ресторана обнаружили сальмонеллу, золотистый стафилококк и кишечную палочку.
По данным прокуратуры, начато досудебное расследование по статье УК РК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей».
Сам ресторан Bellagio объявил о закрытии и роспуске команды.