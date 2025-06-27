На Урале расследуют 11 убийств, совершенных более 20 лет назад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Экс-начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь, бывший сотрудник городской милиции Константин Котик и еще трое фигурантов пошли под суд в столице Урала по обвинению в 11 убийствах, совершенных более 20 лет назад, сообщили РИА Новости в пресс-службах регионального управления СК РФ и Свердловского областного суда.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службах СУСК и Свердловского облсуда, на тот момент действующий начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Владислав Соболь был лидером банды, в состав которой входил также сотрудник городской милиции Константин Котик и еще 3 человека.
По данным следствия, преступления совершались на рубеже 1999-х и 2000-х годов. Так, осенью 1999 года в лесу Екатеринбурга соучастники убили двух мужчин, у которых до этого пытались получить информацию о торговце наркотиками. Тела убитых они закопали там же, в лесополосе.
В апреле 2000 года фигуранты пришли в квартиру к местному жителю и требовали передать им наркотики. Получив отказ, сообщники застрелили его, а также его мать и сожительницу. В июне того же года они ворвались в помещение теплопункта у дома на улице Новгородцевой, где жил мужчина, который знал о преступной деятельности участников банды — над ним и еще двумя женщинами устроили расправу. После — за вознаграждение в тысячу долларов США они убили мужчину, а затем еще двух жителей столицы Урала, похитив у них 250 тысяч рублей.
В распоряжении членов банды были обрезы «двустволок» и пистолеты Макарова, выйти на след фигурантов удалось благодаря системной работе по расследованию преступлений прошлых лет сотрудников областных управлений СК и МВД.
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ завершили расследование дел в отношении участников банды из Екатеринбурга. Материалы переданы в суд.
«Дела Котика и Соболя — в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга. Котик был членом преступной группы, всего на счету ОПГ 11 убийств, разбойные нападения, незаконный оборот оружия и боеприпасов», — пояснили в облсуде, отмечая, что Котик вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Дела фигурантов разделили в производстве.