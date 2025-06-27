Найдено тело мальчика, выпавшего из катера на канале имени Москвы

По предварительным данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, сегодня днем на канале имени Москвы маломерное судно столкнулось с берегом. В результате этого 5-летний ребенок, находившийся на борту без спасательного жилета, выпал за борт. При этом телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидцев уточняет, что мальчик выпал на резком повороте, когда катер пролетел мимо теплохода на высокой скорости и врезался в бетонное ограждение.
С Олегом на катере был его отец. По данным Mash, мужчина не предпринял никаких попыток спасти сына. Тем временем, одна из очевидиц с берега бросилась на помощь, но мальчика унесло течением.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла происшествие под особый контроль. Возбужденно уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». На месте происшествия выезжал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.
МЧС Московской области ранее сообщало, что ребенок выпал за борт из-за того, что капитан судна не справился с управлением. С момента инцидента в Химках начались масштабные поисково спасательные работы, в которых задействованы инспекторы ГИМС, спасатели «ХимСпаса», водолазы и психологи МЧС России.