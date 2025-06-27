Найдено тело мальчика, выпавшего из катера на канале имени Москвы

По предварительным данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, сегодня днем на канале имени Москвы маломерное судно столкнулось с берегом. В результате этого 5-летний ребенок, находившийся на борту без спасательного жилета, выпал за борт. При этом телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидцев уточняет, что мальчик выпал на резком повороте, когда катер пролетел мимо теплохода на высокой скорости и врезался в бетонное ограждение.