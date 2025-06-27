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Что известно о столкновении двух самолетов в аэропорту Сочи

На взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Сочи самолет, следующий в Тюмень, столкнулся с самолетом, прибывшим из Норильска, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Оба воздушных судна получили незначительный ущерб.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Информация об инциденте

27 июня в международном аэропорту Сочи столкнулись самолеты авиакомпаний Utair и NordStar.

Самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с воздушным судном, прибывшим из Норильска.

По сообщению пресс-службы аэропорта, касание произошло на рулежной дорожке.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что одно судно задело крылом хвост другого.

Переносы рейсов

Авиакомпании выполнят запланированные рейсы в Тюмень и Москву на резервных бортах, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Плановое время вылета рейса ТИ401 Сочи — Москва авиакомпании NordStar на резервном воздушном судне в 03:30 мск.

Также планируемое время вылета рейса UT514 Сочи — Тюмень в 23:00 мск.

Причиненный ущерб

Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал, находящиеся на бортах, не пострадали.

Поврежденным судам причинен незначительный, устранимый ущерб.

Пассажиры обоих рейсов доставлены в аэропорт, с ними работают представители авиакомпаний.

По факту инцидента с самолетами проводится доследственная проверка. Сочинская транспортная прокуратура оценит, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.