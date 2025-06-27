Что известно о столкновении двух самолетов в аэропорту Сочи

На взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Сочи самолет, следующий в Тюмень, столкнулся с самолетом, прибывшим из Норильска, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Оба воздушных судна получили незначительный ущерб.