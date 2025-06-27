Что известно о столкновении двух самолетов в аэропорту Сочи

ТАСС собрал основное о происшествии.
Информация об инциденте
27 июня в международном аэропорту Сочи столкнулись самолеты авиакомпаний Utair и NordStar.
Самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с воздушным судном, прибывшим из Норильска.
По сообщению пресс-службы аэропорта, касание произошло на рулежной дорожке.
В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что одно судно задело крылом хвост другого.
Переносы рейсов
Авиакомпании выполнят запланированные рейсы в Тюмень и Москву на резервных бортах, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Плановое время вылета рейса ТИ401 Сочи — Москва авиакомпании NordStar на резервном воздушном судне в 03:30 мск.
Также планируемое время вылета рейса UT514 Сочи — Тюмень в 23:00 мск.
Причиненный ущерб
Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал, находящиеся на бортах, не пострадали.
Поврежденным судам причинен незначительный, устранимый ущерб.
Пассажиры обоих рейсов доставлены в аэропорт, с ними работают представители авиакомпаний.
По факту инцидента с самолетами проводится доследственная проверка. Сочинская транспортная прокуратура оценит, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.