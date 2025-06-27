Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН предрекли голод 16 миллионам граждан из-за засухи в Сирии

Более 16 миллионов граждан Сирии могут столкнуться с голодом из-за самой масштабной за 60 лет засухи. Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Урожай пшеницы в Сирии сократился с 2,5 до 2,7 млн тон, заявили в ООН.

Более 16 миллионов граждан Сирии могут столкнуться с голодом из-за самой масштабной за 60 лет засухи. Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

«Около 16,3 млн человек в Сирии в этом году рискуют остаться без продовольствия. Ожидается, что дефицит урожая пшеницы составит от 2,5 до 2,7 млн тонн, а это означает, что ее количества будет недостаточно для удовлетворения местных потребностей», — заявил помощник представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Сирии Хайя Абу Ассаф. Его слова приводит агентство France Press (AFP).

Судя по информации, уровень воды в Сирии существенно снизился. Исходя из этого, количество урожая существенно сократилось. До начала гражданской войны в 2011 году Сирия была самодостаточной страной по производству пшеницы, производя в среднем 4,1 млн тонн в год, заключили в материале.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше