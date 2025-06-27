В ООН предрекли голод 16 миллионам граждан из-за засухи в Сирии

«Около 16,3 млн человек в Сирии в этом году рискуют остаться без продовольствия. Ожидается, что дефицит урожая пшеницы составит от 2,5 до 2,7 млн тонн, а это означает, что ее количества будет недостаточно для удовлетворения местных потребностей», — заявил помощник представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Сирии Хайя Абу Ассаф. Его слова приводит агентство France Press (AFP).