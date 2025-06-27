Подросток на питбайке встал на дыбы и врезался в Mercedes в Подмосковье

— Другие очевидцы подбежали к ребенку. Сначала подросток лежал без движения, потом зашевелился. Люди закричали: «Живой! Живой!» Люди сразу вызвали скорую. Там было еще двое или трое друзей юного байкера. Я видел, как один подбежал к пострадавшему, а другой, шокированный, так и стоял в стороне, — рассказал очевидец ДТП.