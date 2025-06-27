Подросток на питбайке встал на дыбы и врезался в Mercedes в Подмосковье

В коттеджном поселке Луговое Московской области 14-летний подросток, ехавший на питбайке, в пятницу, 27 июня, встал на дыбы и врезался в автомобиль марки Mercedes.
Сразу после произошедшего водители выбежали из стоявших в пробке перед железнодорожным переездом. Они приблизились к женщине-водителю, которая в момент аварии ехала по встречной полосе с целью объехать пробку, начали кричать и оскорблять ее.
— Другие очевидцы подбежали к ребенку. Сначала подросток лежал без движения, потом зашевелился. Люди закричали: «Живой! Живой!» Люди сразу вызвали скорую. Там было еще двое или трое друзей юного байкера. Я видел, как один подбежал к пострадавшему, а другой, шокированный, так и стоял в стороне, — рассказал очевидец ДТП.
В текущий момент водитель питбайка находится в тяжелом состоянии в отделении нейрохирургии. У него диагностировали серьезную черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей руки, передает Telegram-канал «Клопс».
26 июня на улице Уральская, 17 в Москве грузовик столкнулся с мотоциклистом. В результате аварии водителя мотоцикла госпитализировали с травмами различной степени тяжести.