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Попытка пьяным остановить поезд метро обернулась для жителя ХМАО печальными последствиями

Согласно информации пресс-службы судебных органов Югры, Московский метрополитен добился взыскания с жителя Белоярского (ХМАО) компенсации в размере более 1,1 млн рублей за инцидент, произошедший по его вине, когда он в состоянии алкогольного опьянения пытался предотвратить отправление поезда.

Согласно информации пресс-службы судебных органов Югры, Московский метрополитен добился взыскания с жителя Белоярского (ХМАО) компенсации в размере более 1,1 млн рублей за инцидент, произошедший по его вине, когда он в состоянии алкогольного опьянения пытался предотвратить отправление поезда.

По данным дела, мужчина намеревался проникнуть в вагон уходящего поезда через закрывающиеся двери, однако потерял равновесие и упал на железнодорожные пути.

В результате его действий, как отмечают в ведомстве, было отменено десять рейсов, произведено пять незапланированных высадок пассажиров, а простой в течение двадцати минут обернулся для столичной подземки убытками, превышающими один миллион рублей.