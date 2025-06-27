Попытка пьяным остановить поезд метро обернулась для жителя ХМАО печальными последствиями

Согласно информации пресс-службы судебных органов Югры, Московский метрополитен добился взыскания с жителя Белоярского (ХМАО) компенсации в размере более 1,1 млн рублей за инцидент, произошедший по его вине, когда он в состоянии алкогольного опьянения пытался предотвратить отправление поезда.
По данным дела, мужчина намеревался проникнуть в вагон уходящего поезда через закрывающиеся двери, однако потерял равновесие и упал на железнодорожные пути.
В результате его действий, как отмечают в ведомстве, было отменено десять рейсов, произведено пять незапланированных высадок пассажиров, а простой в течение двадцати минут обернулся для столичной подземки убытками, превышающими один миллион рублей.