ВСУ атаковали Брянск, ранены жители

Ранены четыре мирных жителя в результате атаки дрона.
ВСУ атаковали Брянск с помощью беспилотников, в результате чего ранены четыре мирных жителя. Об этом 27 июня сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в городских больницах.
«В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал Богомаз в своем telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. По предварительным данным, частично повреждены более десяти жилых домов, а также легковой автомобиль. Специалисты продолжают обследование территории для оценки ущерба и ликвидации последствий атаки. Власти региона взяли ситуацию на особый контроль.
Накануне беспилотный летательный аппарат ВСУ совершил атаку на группу сотрудников ЗАЭС. Инцидент произошел в районе гидротехнических объектов, находящихся на расстоянии около 350−400 метров от энергоблоков. В частности, в Волгоградской области в ночь на 27 июня отразили массированную атаку БПЛА. Из-за падения обломков украинских дронов временно ограничили движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе.