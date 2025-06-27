В Лос-Анджелесе нашли мертвой звезду сериала «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв»

В 1986 году у певицы родился сын Филлип, которого не стало в 2009 году. В последние годы своей жизни Ребека Дель Рио гастролировала с оркестром Red Room, исполняя музыку из «Твин Пикса». Менее чем за две недели до своей смерти она также выступила на благотворительном мероприятии, посвященном «Малхолланд Драйв».