Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лос-Анджелесе нашли мертвой звезду сериала «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв»

Актриса и певица Ребека Дель Рио, известная по ролям в сериале «Твин Пикс» и фильму «Малхолланд Драйв» нашли мертвой в возрасте 57 лет. Об этом сообщает американское издание Variety.

Тело актрисы обнаружили в ее резиденции.

Актриса и певица Ребека Дель Рио, известная по ролям в сериале «Твин Пикс» и фильму «Малхолланд Драйв» нашли мертвой в возрасте 57 лет. Об этом сообщает американское издание Variety.

«Смерть Дель Рио была подтверждена через Лос-Анджелесский коронерский офис. В настоящее время нет никаких дополнительных подробностей о ее смерти», — написано в материале. Актриса была обнаружена в своей резиденции.

В 1986 году у певицы родился сын Филлип, которого не стало в 2009 году. В последние годы своей жизни Ребека Дель Рио гастролировала с оркестром Red Room, исполняя музыку из «Твин Пикса». Менее чем за две недели до своей смерти она также выступила на благотворительном мероприятии, посвященном «Малхолланд Драйв».