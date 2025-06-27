Россия берет под контроль месторождения лития, ВСУ атакуют ЗАЭС: главное об СВО на 27 июня

Россия завершит СВО с нужным для страны результатом, заявил Путин.
Россия хочет завершить СВО с нужным для себя результатом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами. В ходе той же беседы с представителями СМИ российский лидер отметил, что российские и украинские делегации сейчас обсуждают между собой дату проведения следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом.
Российские войска нанесли массированные удары по украинским Днепропетровску и Самару. А в освобожденном поселке Шевченко бойцами ВС РФ было взято под контроль второе украинское месторождение лития. Также сообщается, что беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Главное о спецоперации на Украине к 27 июня — в материале URA.RU.
РФ хочет завершить СВО.
Владимир Путин подчеркнул, что страна намерена довести спецоперацию до завершения, добившись при этом желаемых для себя итогов. Об этом российский лидер заявил на встрече с журналистами.
«Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас», — подчеркнул глава государства. По словам Путина, именно достижение поставленных целей, а не агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО, определяет стратегию России.
РФ готова к переговорам с Украиной.
Руководители делегаций России и Украины в настоящее время ведут обсуждение относительно потенциальной даты следующего раунда переговоров. При этом, как отметил Владимир Путин, они находятся в постоянном контакте.
«Они (руководители переговорных групп с обеих сторон — прим. URA.RU) сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи», — сказал президент России. Кроме того, Путин отметил, что Москва готова организовать очередную встречу с Киевом в Стамбуле.
ВС РФ взяли под контроль месторождение лития.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа линии огня: продвижение ВС РФ, обстрел Алешек и освобождение нового поселка — карта СВО на 27 июня.
В освобожденном Россией поселке Шевченко на западе ДНР находится одно из самых перспективных месторождений лития. Взятие такого объекта укрепляет позиции Москвы в важном для американского президента США Дональда Трампа вопросе о редкоземельных металлах. Об пишет газета Le Figaro.
Согласно опубликованному материалу, на месторождении обнаружены слои сподумена — минерала, представляющего собой силикат лития. Его содержание достигает 90%. Процесс извлечения лития из сподумена обходится дешевле, чем из петалита, являющегося алюмосиликатом лития. Это обстоятельство повышает инвестиционную привлекательность данного минерала для предприятий горнодобывающей промышленности.
ВСУ атаковали группу работников ЗАЭС.
Украинский беспилотник сегодня утром атаковал сотрудников ЗАЭС в районе гидротехнических объектов, находящихся на расстоянии около 350−400 метров от энергоблоков. Сотрудники станции, занимавшиеся очисткой канала, успели оперативно укрыться, благодаря чему удалось избежать жертв и травм среди персонала. В результате обстрела повреждение получил служебный автомобиль, находившийся на территории проведения работ. На работу станции атака дрона ВСУ никак не повлияла.
ВС РФ атаковали «Искандерами» Днепропетровск и Самару.
Российские военные нанесли удары по объектам, расположенным в Днепропетровске и украинском городе Самар. В результате чего произошли крупные взрывы и возникли пожары. В районах атак были зафиксированы возгорания, а в небо поднимались густые клубы дыма. По информации, предоставленной местными СМИ, для нанесения ударов использовались тактические ракеты комплекса «Искандер».
Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ рассказали об обращении с ними.
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, испытывали жестокое обращение со стороны ВСУ. Они рассказали, как подвергались там издевательствам и избиениям.
«Хотел, чтобы наших парней как можно скорее оттуда выдернули, потому что издеваются, бьют. Самое главное, чтобы парни держались, верили и не теряли надежды. Всему свое время. Россия не забудет», — сказал вернувшийся из плена российский военнослужащий в интервью RT.
Российские ВКС ударили по позициям ВСУ.
Экипажи армейской авиации ВКС России провели успешную операцию по нанесению ракетных ударов по позициям украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Юг». В ходе выполнения боевой задачи была задействована ударная группа, включавшая вертолет Ка-52М «Аллигатор» с функциями разведки и нанесения ударов, вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник», а также многоцелевой вертолет Ми-8, передает Пятый канал.