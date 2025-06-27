Россия берет под контроль месторождения лития, ВСУ атакуют ЗАЭС: главное об СВО на 27 июня

Россия хочет завершить СВО с нужным для себя результатом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами. В ходе той же беседы с представителями СМИ российский лидер отметил, что российские и украинские делегации сейчас обсуждают между собой дату проведения следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом.