Награжденный медалью за защиту Курской области 10-летний мальчик из Казачьей Локни Сережа Щеглов рассказал, как его семья жила во время оккупации ВСУ. Он признался, что прямо перед их домом украинские боевики разместили пушку, а еду приходилось искать.
Как известно, недавно Сережу Щеглова наградили медалью под названием «Защитник Курской области». В первую очередь за то, что он не побоялся украсть боеприпасы у украинских боевиков и передать их российским солдатам. Однако другие детали его жизни в период оккупации ВСУ оставались неизвестными. Теперь же Сережа приоткрыл завесу тайны.
Он признался, что в момент прихода в Казачью Локню ВСУ не забрали у его семьи телефон. Все благодаря маме. Та сказала, мол, они полностью разряжены. В итоге, со временем удалось сделать несколько кадров.
«Рядом с домом стоял бронетранспортер, пушка напротив дома, военные автомобили ВСУ, снимали разрушения ВСУ», — сказал Сережа.
Он также добавил, что «за камерами» условия были не лучше. Например, еду приходилось искать в занятых ВСУ домах. Причем после того, как украинские боевики уходили. В один из таких дней и удалось выкрасть часть снарядов.
«Когда мы искали еду, мы нашли боекомплект. Сначала не хотели его брать… я не послушался (папу — ред.), когда мы опять туда пошли, я схватил весь боекомплект, положил в мешок и накрыл сверху консервами из-под тушенки. Всю дорогу пока шел домой, нес в руках, хотя было тяжело», — добавил Сережа.
Он подытожил, что дома он хранил снаряды в коробке. Та, в свою очередь, располагалась в подвале. После прихода в Казачью Локню ВС России все боеприпасы были переданы им.
Тем временем другой житель Курской области рассказал, какие зверства творили ВСУ в регионе. По его словам, украинские боевики откровенно издевались над мирными. Они избивали их, а нередко даже расстреливали. Кроме того, гражданских атаковали беспилотниками-камикадзе.