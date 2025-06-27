У дома огромная пушка, а еду нужно еще найти: Курский мальчик раскрыл ужасы оккупации ВСУ

«Когда мы искали еду, мы нашли боекомплект. Сначала не хотели его брать… я не послушался (папу — ред.), когда мы опять туда пошли, я схватил весь боекомплект, положил в мешок и накрыл сверху консервами из-под тушенки. Всю дорогу пока шел домой, нес в руках, хотя было тяжело», — добавил Сережа.