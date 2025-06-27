На Украине предложили запретить аборты из-за демографической катастрофы

В период с 2022 по 2024 год численность населения Украины сократилась на 2,3 млн человек.
Городской совет Ивано-Франковска обратился к руководству Украины с идеей запретить аборты. Данное заявление опубликовал городской совет в социальных сетях.
«Украина столкнулась с настоящей демографической катастрофой… Мы призываем руководство государства принять решительные меры для спасения нашей страны», — написано в публикации.
Численность молодежи на Украине сократилась на 2,3 млн человек — с 9,9 млн в 2022 году до 7,6 млн в 2024 году. По данным проекта государственной программы «Молодежь Украины: поколение стойкости — 2030», также увеличилась доля молодежи, не желающей возвращаться из-за границы, с 6% в 2023 году до 19% в 2024 году. Это может привести к формированию поколения, которое не считает себя частью украинского общества.