Новый последователь Алекса Лесли попытался поймать москвичку на «лассо»

Ранее Life.ru сообщал, что полиция Москвы начала расследовать ряд случаев домогательств, происходивших в последнее время с жительницами столицы. Парни, предположительно, следовали инструкциям, полученным на курсах блогера Алекса Лесли. Он позиционирует себя как эксперта в соблазнении, однако его методы многими расцениваются как форма домогательств. Следственный комитет начал расследование его деятельности.