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Новый последователь Алекса Лесли попытался поймать москвичку на «лассо»

Новый последователь Алекса Лесли чуть не напал на хозяйку тату-студии в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщает Mash.

Источник: Life.ru

Новый последователь Алекса Лесли напал на хозяйку тату-студии в Москве. Видео © Telegram / Mash.

Инцидент произошёл несколько часов назад: женщина разговаривала по телефону у входа в студию, когда к ней незаметно подошёл неизвестный с верёвкой.

По словам пострадавшей, он попытался то ли ударить её по ягодицам, то ли схватить, но прохожие успели среагировать и отпугнули злоумышленника. Потерпевшая уже написала заявление в полицию.

Ранее Life.ru сообщал, что полиция Москвы начала расследовать ряд случаев домогательств, происходивших в последнее время с жительницами столицы. Парни, предположительно, следовали инструкциям, полученным на курсах блогера Алекса Лесли. Он позиционирует себя как эксперта в соблазнении, однако его методы многими расцениваются как форма домогательств. Следственный комитет начал расследование его деятельности.