Армянского архиепископа Микаеля задержали

«Приняли участие в следственных мероприятиях. В отношении архиепископа Микаеля Аджапахяна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении. Следователь ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу архиепископа», — сообщил Зограбян, добавив, что суд должен вынести решение о мере пресечения в течение 24 часов с момента задержания архиепископа. Адвокат также подчеркнул, что архиепископ Микаель вины не признает.
«Очевидно, что мы имеем дело с очередным незаконным шагом в антицерковном процессе правительства, что проявилось в беспрецедентном акте вторжения сотрудников СНБ и полиции на территорию Первопрестольной», — добавил адвокат.
Зограбян рассказал, что архиепископа Аджапахяна спросили, кому он хочет позвонить, так как после задержания он имел право на один звонок. Владыка ответил «что хотел бы сообщить Николу Пашиняну, что задержан», однако ему не позволили совершить такой звонок.
Ранее силовики в масках ворвались в здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри и начали проводить обыски. Глава епархии архиепископ Микаель в это время уже выехал в Первопрестольный Святой Эчмиадзин на собрание духовенства. 26 июня стало известно, что Генеральная прокуратура Армении возбудила против него уголовное дело по обвинению в призывах к свержению конституционного строя.