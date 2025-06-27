Армянского архиепископа Микаеля задержали

Ранее силовики в масках ворвались в здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри и начали проводить обыски. Глава епархии архиепископ Микаель в это время уже выехал в Первопрестольный Святой Эчмиадзин на собрание духовенства. 26 июня стало известно, что Генеральная прокуратура Армении возбудила против него уголовное дело по обвинению в призывах к свержению конституционного строя.