Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по Брянской области

«Очередной подлый удар украинских нацистов. ВСУ атаковали город Брянск с помощью БПЛА. В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали беспилотником сотрудников Запорожской АЭС. Всё произошло в 350−400 метрах от блоков станции. Среди атомщиков пострадавших нет.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше