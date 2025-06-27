Четыре российских региона были атакованы украинскими беспилотниками за два часа

Средства ПВО сбили за два часа 10 дронов ВСУ.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотников, запущенных с территории Украины. Всего атакам были подвернуты четыре российских региона — Брянской, Орловская, Курская области, а также Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 17.35 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены десять украинских беспилотников. Четыре — над территорией Брянской области, три — над территорией Орловской области, два — над территорией Курской области и один — над территорией Республики Крым», — уточняется в сообщении военного ведомства. Оно размещено в telegram-канале ведомства.
В министерстве подчеркнули, что все обнаруженные дроны были своевременно идентифицированы и уничтожены до достижения ими целей. О пострадавших не сообщается. До этого министр обороны Украины Рустем Умеров грозил усилить атаки по РФ при помощи дронов.