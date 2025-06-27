Четыре российских региона были атакованы украинскими беспилотниками за два часа

«С 17.35 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены десять украинских беспилотников. Четыре — над территорией Брянской области, три — над территорией Орловской области, два — над территорией Курской области и один — над территорией Республики Крым», — уточняется в сообщении военного ведомства. Оно размещено в telegram-канале ведомства.