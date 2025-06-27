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Еще один последователь секс-гуру Лесли попытался поймать девушку веревкой

Последователь блогера Лесли напал на хозяйку тату-студии в Даниловском районе Москвы, пока та разговаривала по телефону с клиенткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Мужчина с веревкой подкрался к владелице тату-салона, сообщает Mash.

Последователь блогера Лесли напал на хозяйку тату-студии в Даниловском районе Москвы, пока та разговаривала по телефону с клиенткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКоуч Алекс Лесли устроил «флешмоб» с хватанием девушек за ягодицы: что грозит «гуру секса и соблазнения».

«По словам пострадавшей, он попытался то ли ударить ее по ягодицам, то ли схватить — но прохожие вовремя вмешались и спугнули нападавшего», — написано в посте. Также отмечают, что девушка уже обратилась в полицию.

Ранее арестовали еще двух последователей блогера-коуча Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Они тоже же домогались до девушек на улицах столицы.