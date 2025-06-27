Армянского архиепископа задержали по подозрению в призывах к свержению власти

В Армении сохраняется давление на Армянскую апостольскую церковь. На этот раз сотрудники Службы национальной безопасности посетили резиденцию католикоса всех армян Гарегина II с намерением задержать архиепископа Аджапахяна. Данные действия привели к столкновению между правоохранителями и представителями духовенства. Союз армян России осудил произошедшее, охарактеризовав действия армянских властей как позорные. В ходе общения с представителями СМИ архиепископ дал оценку произошедшему инциденту. Он отметил, что, по его мнению, сотрудники силовых структур рассчитывали устроить показательное задержание, однако их попытка не увенчалась успехом. Аджапахян подчеркнул, что правоохранительные органы имели возможность провести задержание без лишнего шума, но сознательно выбрали путь публичной демонстрации, пишет «Национальная служба новостей».