Мэр Одессы сделал неожиданное заявление

Ранее URA.RU рассказывало про украинскую гимнастку Владу Никольченко. Спортсменка заявила, что использует преимущественно русский язык, а не украинский, поскольку считает его родным. Вопрос использования русского языка на Украине все еще остается предметом жарких общественных споров.