Пассажир облил вагон в метро Сеула бензином и поджег из-за развода с женой

В сеульском метро произошла трагедия: гражданин Кореи, переживавший тяжелый бракоразводный процесс, совершил поджог вагона, облив его бензином. В результате этого чудовищного акта пострадали 23 человека, включая и самого виновника.
В час пик, когда в вагоне находилось множество пассажиров, некто Вон, находясь в состоянии сильного эмоционального расстройства из-за развода, начал расплескивать бензин из канистры. Пассажиры, охваченные ужасом, пытались спастись от огня, но 67-летний мужчина осуществил поджог. Особую сложность в эвакуации и тушении пожара представляло то, что инцидент произошел в подземном тоннеле, пролегающем под рекой Хан.
В общей сложности 22 человека были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, а еще 129 получили помощь медиков на месте происшествия. Поджигатель также оказался в числе пострадавших и был доставлен в больницу, после чего его задержали. Основной причиной преступления стало несогласие Вона с решением суда относительно расторжения его брака.