Пассажир облил вагон в метро Сеула бензином и поджег из-за развода с женой

В общей сложности 22 человека были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, а еще 129 получили помощь медиков на месте происшествия. Поджигатель также оказался в числе пострадавших и был доставлен в больницу, после чего его задержали. Основной причиной преступления стало несогласие Вона с решением суда относительно расторжения его брака.