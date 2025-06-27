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Богомаз: ВСУ ударили беспилотником по Брянску, ранены четыре мирных жителя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянск беспилотным летальным аппаратом (БПЛА). Об этом в пятницу, 27 июня, глава Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянск беспилотным летальным аппаратом (БПЛА). Об этом в пятницу, 27 июня, глава Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

В результате удара травмы получили четыре мирных жителя. Также значительные повреждения получили десять домов.

— ВСУ атаковали город Брянск с помощью БПЛА. В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей, — уточнил губернатор в публикации.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницу — там им оказали медицинскую помощь.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 27 июня средства ПВО сбили 39 беспилотников украинской армии над несколькими регионами России. Так, 19 дронов были ликвидированы над территорией Ростовской области, еще 13 беспилотников ВСУ — над территорией Волгоградской области.

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