В Сеуле мужчина из-за развода поджег вагон метро с десятками людей

В Сеуле мужчина из-за развода облил бензином и поджег вагон метро с людьми. Видео инцидента попало в Сеть.
По данным следственных органов, 67-летний кореец по имени Вон был расстроен из-за развода с женой. В час пик он вылил в вагоне в метро бензин из канистры и поджег его. На кадрах видно, как пассажиры в панике начинают разбегаться в разные стороны, кто-то падает.
Отмечается, что инцидент произошел в подводном туннеле под рекой Хан, из-за чего эвакуация людей и ликвидация последствий пожара были усложнены.
В результате происшествия 22 человека были госпитализированы с отравлением дымом. 129 пострадавших получили медицинскую помощь на месте. Среди пострадавших оказался сам поджигатель, он был доставлен в больницу, а затем задержан.
Напомним, в конце мая в Сеуле также была совершена попытка поджога поезда метро. Тогда в результате иницдента никто не пострадал.