В Сеуле мужчина из-за развода поджег вагон метро с десятками людей

По данным следственных органов, 67-летний кореец по имени Вон был расстроен из-за развода с женой. В час пик он вылил в вагоне в метро бензин из канистры и поджег его. На кадрах видно, как пассажиры в панике начинают разбегаться в разные стороны, кто-то падает.