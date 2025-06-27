Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой

«Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний. Это прямое и вопиющее нападение на нашу страну», — написал Трамп.