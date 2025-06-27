Пушилин сообщил о гибели трех человек при атаке ВСУ

Ранее в Донецкой Народной Республике фиксировались аналогичные атаки: сегодня в результате обстрелов и сброса взрывоопасных предметов с украинских беспилотников пострадали два мирных жителя, включая 16-летнего подростка в Ясиноватой и 20-летнего мужчину в Красногоровке. Повреждены жилые дома, транспорт и объект гражданской инфраструктуры. Всего, по данным властей, было совершено шесть атак с применением дронов.