Пушилин сообщил о гибели трех человек при атаке ВСУ

В результате атаки пострадали три человека.
Три мирных жителя погибли в результате обстрелов и атак беспилотников Украины на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в своем telegram-канале Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что первый инцидент произошел в Никитовском районе Горловки: мужчина 1984 года рождения получил ранения средней степени тяжести после того, как на его легковой автомобиль был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника. «В результате атаки пострадал мирный житель, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в штабе.
Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки под огонь реактивной артиллерии попала женщина 1967 года рождения. Еще одна мирная жительница, 1975 года рождения, получила ранения в поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа. Там также был зафиксирован сброс взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Всем пострадавшим, по данным штаба, оперативно предоставляют квалифицированную медицинскую помощь.
Власти республики призывают жителей соблюдать меры безопасности и по возможности не покидать укрытия во время обстрелов. Силами экстренных служб проводится работа по ликвидации последствий атак и оказанию помощи пострадавшим.
Ранее в Донецкой Народной Республике фиксировались аналогичные атаки: сегодня в результате обстрелов и сброса взрывоопасных предметов с украинских беспилотников пострадали два мирных жителя, включая 16-летнего подростка в Ясиноватой и 20-летнего мужчину в Красногоровке. Повреждены жилые дома, транспорт и объект гражданской инфраструктуры. Всего, по данным властей, было совершено шесть атак с применением дронов.