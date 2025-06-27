Боевики Вооруженных сил Украины атаковали Брянск с помощью беспилотников. Пострадали, по меньшей мере, четверо гражданских. Они получили различные ранения. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в личном Telegram-канале.
Как следует из сообщения, все случилось в пятницу, 27 июня. Тогда киевский режим с помощью дронов ударил по Брянску. В итоге, пострадали четверо мирных жителей.
«Пострадавшим — скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал Богомаз.
Он также добавил, что на месте случившегося уже работают оперативные, а также экстренные службы. Однако точной информации по повреждениям в городе пока нет. Предварительно, пострадали свыше десяти домов и легковой автомобиль.
Тогда же, 27 июня, киевский режим попытался атаковать Самарскую область. Там ВСУ хотели ударить по промышленному предприятию. Однако потерпели фиаско. Дрон был успешно уничтожен силами противовоздушной обороны.