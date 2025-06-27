Малыш, которого бросили на пол в Шереметьево, открыл глаза и начал двигаться

«Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой, немножко “лайт” режим, готовят его к пробуждению. Седацию уменьшают понемногу, у него проявляется двигательная активность, он приоткрывает глазки», — рассказала Мишонова.
Врачи сообщают, что у ребёнка отсутствует болевой синдром. Однако черепно-мозговая травма остаётся тяжёлой. Мишонова подчеркнула, что мальчику понадобится время для подготовки к пробуждению и самостоятельному дыханию. Врачи уверены в позитивном прогнозе.
Напомним, в зоне выдачи багажа аэропорта Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии, прибывший рейсом из Каира, неожиданно набросился на мальчика. Мужчина находился под воздействием наркотиков и алкоголя. Он поднял ребёнка и с огромной силой бросил на пол. От удара тот мгновенно потерял сознание. В больнице врачи зафиксировали серьезные травмы головы, включая открытый перелом теменной и затылочной костей, а также опасный перелом основания черепа. Нападавшему предъявили обвинение.