Малыш, которого бросили на пол в Шереметьево, открыл глаза и начал двигаться

Напомним, в зоне выдачи багажа аэропорта Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии, прибывший рейсом из Каира, неожиданно набросился на мальчика. Мужчина находился под воздействием наркотиков и алкоголя. Он поднял ребёнка и с огромной силой бросил на пол. От удара тот мгновенно потерял сознание. В больнице врачи зафиксировали серьезные травмы головы, включая открытый перелом теменной и затылочной костей, а также опасный перелом основания черепа. Нападавшему предъявили обвинение.