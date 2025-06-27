Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, которого бросили об пол в Шереметьеве

Мальчика, которого мужчина бросил об пол в столичном аэропорту Шереметьево, готовят к выходу из медикаментозного сна, ему поддерживают дыхание. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
— Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой немножко «лайт-режим». Готовят его к пробуждению. Седацию уменьшают понемногу. У него проявляется двигательная активность. Он приоткрывает глазки, — рассказала омбудсмен в видеосообщении.
По словам медицинских специалистов, прогноз по лечению мальчика остается позитивным. У ребенка отсутствует болевой синдром, говорится в Telegram-канале Мишоновой.
26 июня Химкинский городской суд отправил под стражу на два месяца, до 24 августа, гражданина Белоруссии Владимира Витикова, который поднял на руки и со всей силы швырнул на пол ребенка в зоне выдачи багажа в Шереметьеве. В ходе заседания выяснилось, что мужчина ранее проходил лечение у психиатра, предварительно, с диагнозом «шизофрения». «Вечерняя Москва» рассказала, как прошло нападение и какое наказание грозит Витикову.