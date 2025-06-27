Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, которого бросили об пол в Шереметьеве

26 июня Химкинский городской суд отправил под стражу на два месяца, до 24 августа, гражданина Белоруссии Владимира Витикова, который поднял на руки и со всей силы швырнул на пол ребенка в зоне выдачи багажа в Шереметьеве. В ходе заседания выяснилось, что мужчина ранее проходил лечение у психиатра, предварительно, с диагнозом «шизофрения». «Вечерняя Москва» рассказала, как прошло нападение и какое наказание грозит Витикову.