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Появились подробности столкновения двух пассажирских самолетов в российском аэропорту

Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Сочи.

Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Сочи. Об этом сообщили в пятницу, 27 июня, в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что один самолет прилетел из Норильска, а другой направлялся в Тюмень. Он при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном.

В результате инцидента, по данным ведомства, никто не пострадал.

Сочинская транспортная прокуратура проверяет соблюдение норм авиационной безопасности. По результатам расследования будет решен вопрос о возможных мерах реагирования.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина», инцидент произошел около 15:00 по московскому времени. Прибывший из Норильска борт не доехал до парковочной метки и остановился, по предварительной информации, из-за отсутствия встречающего.

Один из бортов в результате столкновения повредил крыло, оба воздушных судна временно отстранены от полетов.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в аэропорту Самары произошло необычное событие: самолет, следовавший из Сургута, не смог осуществить посадку с первой попытки. Причиной стал сбой в системе точного захода на посадку.