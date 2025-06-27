Замначальника ГУ МЧС по Ленобласти получил взятку шинами за 130 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил заместителя начальника главка МЧС России по Ленинградской области Сергея Платонова под домашний арест из-за взятки в виде комплекта шин и автомобильного прицепа. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
— У Платонова сформировался умысел на получение взяток в виде иного имущества от М. за общее покровительство и попустительство по службе последнему. Так Платонов получил легковой автоприцеп ЛАВ-81012 стоимостью 92 тысячи рублей и комплект шин Ikon Tyres Autograph Ultra 2 SUV 265/45 R21 108W XL стоимостью 129,8 тысячи рублей, — говорится в сообщении.
Сергей Платонов признал вину в случившемся, его отправили под домашний арест на срок до 26 августа, передает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».
В тот же день следователи задержали депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюту по делу о взятках на сумму более 14 миллионов рублей. Согласно информации следствия, он действовал вместе с главой Колпинского района города Юлией Логвиненко и главой муниципального образования Колпино Дмитрием Кохно, в отношении которых накануне возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.