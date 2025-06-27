Замначальника ГУ МЧС по Ленобласти получил взятку шинами за 130 тысяч рублей

В тот же день следователи задержали депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюту по делу о взятках на сумму более 14 миллионов рублей. Согласно информации следствия, он действовал вместе с главой Колпинского района города Юлией Логвиненко и главой муниципального образования Колпино Дмитрием Кохно, в отношении которых накануне возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.