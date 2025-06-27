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Российские военные спасли школьника от нападения стаи собак в Белгороде

Российские военные спасли школьника от нападения стаи собак в Белгороде. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

Группа бойцов вмешалась, когда агрессивные животные попытались наброситься на ребёнка на бульваре Юности. Гладков подтвердил, что подобные инциденты случались и раньше: во время пробежек собаки нередко проявляли агрессию, но в этот раз под угрозой оказался ребёнок.

Российские военные спасли школьника от нападения стаи собак в Белгороде. Видео © Telegram / Настоящий Гладков.

«Администрация Белгорода должна безотлагательно принять меры по защите людей. Тем более мы построили большое количество приютов временного содержания животных», — написал Гладков.

Ранее Life.ru сообщал, что из пасти домашней собаки в деревне Канисты в Ленобласти достали голову годовалого ребёнка. Оказалось, что мальчик гулял со своей старшей сестрой и собакой породы американская акита. Внезапно пёс напал на ребёнка. Его экстренно госпитализировали и прооперировали.