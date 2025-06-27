В Киргизии из-за прорыва горного озера эвакуировали 950 человек

В настоящее время уровень воды стабилизировался. В этом районе перекрыли движение. Работы по расчистке и восстановлению дороги продолжаются. По информации, жилые дома и другие объекты инфраструктуры не пострадали. Эвакуированные временно разместились в школе, мечети, доме культуры и интернате в соседних пунктах.