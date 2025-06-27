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950 человек эвакуировали после прорыва горного озера в Чуйской области Киргизии

Пострадавших в ходе прорыва горного озера в Киргизиии нет.

В Киргизии произошел прорыв дамбы на горном озере Такыр-Тор. Пришлось эвакуировать сразу 950 человек. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент случился в Чуйской области, в Иссык-Атинском районе. Там поток воды смыл мост, расположенный между селами Алмалуу и Кебек-Бий (Горная Серафимовка). В свою очередь, людей пришлось эвакуировать. Было вывезено сразу 950 человек. Их разместили в мечети, школе, интернате и доме культуры. Пострадавших нет.

«Эвакуированы 180 человек и постояльцы дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщили в МЧС», — сказано в сообщении.

На данный момент на месте прорыва круглосуточно работают спасатели и спецтехника. Состояние Такыр-Тора уточняется с помощью беспилотника. Организован контрольный пункт.

Похожие события недавно произошли в Венесуэле. Там наводнение стало причиной обрушения моста на участке крупной трассы. Причем началось все с проливных дождей. Именно они вызвали наводнение.