950 человек эвакуировали после прорыва горного озера в Чуйской области Киргизии

Отмечается, что инцидент случился в Чуйской области, в Иссык-Атинском районе. Там поток воды смыл мост, расположенный между селами Алмалуу и Кебек-Бий (Горная Серафимовка). В свою очередь, людей пришлось эвакуировать. Было вывезено сразу 950 человек. Их разместили в мечети, школе, интернате и доме культуры. Пострадавших нет.