Норвежскому кронпринцу предъявили обвинение в семи домогательствах

Напомним, расследование началось ещё в августе прошлого года. По данным СМИ, он подозревается в изнасиловании своей девушки. Кроме того, его обвиняют ещё в нескольких других преступлениях. Ранее сообщалось, что Мариус признался в нанесении телесных повреждений и порче имущества, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков.